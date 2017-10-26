На севере Норвегии упал в море российский вертолет

На севере Норвегии, вблизи архипелага Шпицберген упал в море российский вертолет. Об этом сообщает Норвежская спасательная служба.

Уточняется, что ЧП произошло в 2-3 километрах от от населенного пункта Баренцбург. По предварительным данным, в вертолете находилось восемь человек.

Сообщается, что вертолет летел из поселка Пирамида в Баренцбург. О его исчезновении стало известно в 16:35 по московскому времени. Информации о пострадавших пока нет.

Как пишет шведская газета «Dagbladet», на поиски пропавших уже отправили спасательные вертолеты и несколько лодок.

Как отмечает газета, Баренцбург — это шахтерский городок, расположенный на острове Западный Шпицберген. Там проживают около 435 жителей — «почти все сплошь россияне и украинцы», уточняет Dagbladet.

В авиакомпании «Конверс Авиа» заявили, что вертолет принадлежит ей.