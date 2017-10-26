Правительство предложило ограничить высоту частных домов

Правительство России предложило ограничить высоту частных домов 20 метрами и тремя этажами. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, передает Интерфакс.

По словам министра, такая мера нужна для того, чтобы недобросовестные застройщики не возводили высотные жилые дома под видом строительства частных домов, привлекая для этого средства дольщиков.

Мень уточнил, что для строительства дома площадью менее 500 квадратных метров, согласно идее правительства, достаточно уведомить об этом местную администрацию, а затем сообщить об окончании работ.

Если же площадь дома будет превышать 500 «квадратов», потребуется оформлять проектную документацию, проводить экспертизу и другие процедуры, предусмотренные для объектов капитального строительства.