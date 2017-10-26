Петербургский активист «Солидарности» рассказал подробности нападения на него

Член движения «Солидарность Санкт-Петербурга» Владимир Шипицин, избитый накануне у подъезда его дома, неоднократно получал анонимные угрозы за свою гражданскую активность. В разговоре с «Новой» Шипицин с уверенностью заявил, что нападение может быть связанно только с его политическими взглядами.

По словам активиста «Солидарности», утром 25 октября он возвращался домой с вокзала из зарубежной поездки. Он принял участие в митинге против избрания в Бундестаг партии «Альтернатива для Германии», который проходил 22 октября в Берлине.

«Подходя к своему дому, я увидел подозрительного мужчину «южной наружности. Он зашел со мной в подъезд и почти сразу распылил в лицо спрей, а затем стал избивать. Я упал на пол и пытался спросить, за что. Кавказец сказал: «Не пиши больше ***** о хороших людях. Ты знаешь, кого я имею в виду. В следующий раз будет хуже!».

Затем нападавший сфотографировал жертву на телефон и скрылся.

По словам Шипицина, как только он пришел в себя, то сразу позвонил в полицию, но на другом конце линии посоветовали сначала пройти медицинское освидетельствование. Медики диагностировали у активиста ушибы и резанные раны на голове.

«Врач сказал, что важные места на голове не задеты, – рассказал активист. – Били профессионально, специально, чтобы припугнуть, а не убивать».

Вечером того же дня потерпевший оказался в 58-м отделе полиции. Выяснилось, что талоны о принятии заявлений закончились, и ему посоветовали прийти на следующий день.

По словам Владимира Шипицина, ранее ему поступали угрозы в интернете. С анонимных аккаунтов «ВКонтакте» писали, что если он не прекратит участие в акциях в поддержку Украины, то на него «повесят все уголовные дела, связанные с наркотиками».

«Я на 96% уверен. Нападение связанно с политикой. У меня нет никаких долговых или личных проблем. И пишу в интернете только о политике. Я никому не говорил, когда вернусь из поездки. Вероятно, нападавший дежурил у моего дома», – предположил активист «Солидарности».

Сейчас Владимиру Шипицину зашили раны – половина его головы и лица забинтованы. В разговоре с «Новой» активист признался, что боится заходить в свой подъезд, опасаясь, что избиение может повториться.

Отметим, Владимир Шипицин принимает активное участие в организации и проведении протестных акций в Петербурге против агрессии в отношении Украины, репрессий в отношении крымских татар, в защиту политзаключенных. На своих страницах в социальных сетях он активно критикует политику действующей власти.

Серафим Романов