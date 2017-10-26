В Башкирии члена «Открытой России» лишили статуса адвоката

Совет адвокатской палаты Башкирии лишил статуса адвоката члена «Открытой России» Виталия Буркина, защищавшего участников протестных акций в рамках проекта Правозащита, из-за критики судебной системы в социальных сетях. Об этом сообщил координатор башкирского отделения организации Андрей Потылицын.

По его словам, решение о лишении адвокатского статуса было принято на основании документа, в котором Буркина «по сути обвиняли в выполнении своей работы».

«Это также противоречит статье закона об адвокатуре, в которой четко сказано, что адвокат не может быть подвергнут преследованию за собственное мнение, кроме случаев, когда по решению суда он признан виновным в уголовном преступлении», — уточнил Потылицын.

Потылицын добавил, что они будут оспаривать решение в судебном порядке. «В башкирских судах мы не получим результата, но рассчитываем всерьез обсуждать эту ситуацию на уровне апелляционных инстанций», — сказал он.

В документе, на основании которого Буркина лишили статуса адвоката, говорится, что его публикации в социальных сетях «носят ярко выраженный негативный характер в отношении судебной системы, содержат разного рода критику и претензии в адрес судов».

Дисциплинарное дело в его отношении было возбуждено адвокатской палатой республики в сентябре этого года.