Устроившего стрельбу в отеле экс-сенатора Джабраилова оштрафовали за употребление наркотиков

Мировой судья судебного участка №370 Тверского района Москвы оштрафовал экс-сенатора от Чечни Умара Джабраилова, устроившего стрельбу в московском отеле Four Seasons, на 4 тысячи рублей по части 1 статьи 6.9 КоАП (потребление наркотических или психотропных веществ).

Джабраилов признал вину, суд проходил без участия представителей СМИ и публики. О произошедшем стало известно постфактум – из сообщений пресс-службы Тверского суда.

В отношении бизнесмена также возбуждено дело по статье ст. 213 УК РФ «Хулиганство» — за сам факт стрельбы в гостинице. Это дело пока не рассматривалось в суде.

Напомним, инцидент в столичном отеле произошел 29 августа. Тогда Джабраилов несколько раз выстрелил из наградного пистолета в потолок в своем номере. После этого его задержала полиция.

Сам Джабраилов сначала объяснил выстрелы в отеле «досадной оплошностью»: он решил проверить пистолет, которым за несколько лет ни разу не воспользовался.

Однако позже он обвинил сотрудников отеля в провокации. Причину разногласий с сотрудниками отеля бизнесмен не раскрыл, назвав ее «очень грустной».

«Я был в тот момент немного в раздумьях о войне. Контузия сработала. Потом, когда я осознал [что происходит], я тут же разрядил обойму и стал ждать в номере, когда за мной приедут. Я все прекрасно понимал», — объяснил он в разговоре с РБК.

Издание также сообщало, что в крови Джабраилова обнаружили наркотические вещества. Сам он отрицал, что употребляет наркотики.

Умар Джабраилов был сенатором от Чечни с 2004 по 2009 годы. Кроме того, он занимал должность заместителя председателя комитета Совета федерации по международным делам, а также входил в российскую делегацию Парламентской Ассамблеи Совета Европы.