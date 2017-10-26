Глава Каталонии отказался объявлять досрочные выборы в парламент региона

Власти Каталонии не будут объявлять досрочные выборы в парламент автономии, поскольку правительство Испании не дало достаточных гарантий того, что будет остановлено действие 155-й статьи испанской конституции (эта статья позволяет ограничить права каталонского самоуправления). Об этом заявил председатель Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, выступая из дворца правительства, передает Reuters.

«Мы были готовы созвать выборы, при условии, что нам дали бы гарантии, которые бы позволили провести их [выборы] в нормальном порядке. В отсутствие этих гарантий сегодня созыв парламентских выборов не обоснован», — сказал он.

Пучдемон отметил, что власти Каталонии искали возможности «честно и законно избежать» применения 155-й статьи. Решение правительства Испании, по его словам, находится вне рамок закона, является чрезмерным и несправедливым. Дальнейшую судьбу каталонской независимости будет решать парламент автономии, который не будет распущен, добавил Пучдемон.

Ожидалось, что глава Каталонии во время официального выступления объявит о досрочных выборах и отставке правительства автономии. В обмен на это от правительства Испании ожидался отзыв решения по статье 155. Однако Мадрид не пошел на встречу каталонским властям. Ранее испанская газета La Vanguardia сообщала, что выборы могут состояться 20 декабря.

1 октября жители Каталонии проголосовали за независимость региона. За отделение выступили более 90% каталонцев. 10 октября Пучдемон подписал декларацию независимости региона, однако сразу приостановил ее действие для переговоров с испанскими властями.