Житель Татарстана пожаловался в ЕСПЧ на мягкий приговор полицейскому 

Житель Татарстана Динар Авзалов направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на мягкий приговор бывшему оперативнику ОВД Альметьевского района республики Айдару Сальманову. Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитной организацией «Зона права».

«Впервые в нашей практике мы подали жалобу на мягкий приговор и мизерную компенсацию за пытки в полиции», — отметил юрист Игорь Шолохов, сотрудничающий с правозащитной организацией.

Напомним, в 2016 году Сальманов с помощью электрошокера выбивал у Азвалова признательные показания в краже: Авзалов не хотел признавать вину, тогда полицейский 21 раз ударил его электрошокером.

На суде Сальманов не признал свою вину. Он говорил, что потерпевший до того, как обратиться в больницу, бил себя электрошокером сам.

Однако суд признал полицейского виновным в превышении служебных полномочий с применением насилия (ст. 286 УК РФ). Сальманова приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Кроме этого, ему запретили работать в правоохранительных органах на тот же срок.

После вступления приговора в силу Авзалов смог отсудить за свои страдания компенсацию в 70 тыс. руб., хотя заявлял иск на 750 тыс. руб. Потерпевший обжаловал приговор в Верховном суде Татарстана как излишне мягкий, однако его оставили без изменения.

В жалобе ЕСПЧ указано, что российские власти нарушили ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. По мнению защитников Авзалова, национальные суды, назначив участковому (не признавшему свою вину) условный срок, фактически оставили его безнаказанным.

«Приговор не является пропорциональным тяжести совершенного преступления и не является профилактической мерой по предотвращению дальнейшего применения пыток в стране», — рассказали в «Зоне права».

Также защитники сочли несправедливой назначенную компенсацию. По их словам, в постановлении пленума Верховного суда России сказано, что национальные суды могут принимать во внимание суммы, которые назначаются ЕСПЧ по схожим делам. Речь идет о 20 тысячах евро.