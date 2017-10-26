Директору РАМТ Софье Апфельбаум предъявили обвинение в мошенничестве

Следственный комитет предъявил официальное обвинение в мошенничестве директору РАМТ Софье Апфельбаум, которую ранее задержали по делу «Седьмой студии». Об этом сообщила ее адвокат Ирина Поверинова, передает РИА Новости.

«Предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Виновной она себя не признает», — сказала адвокат.

Она уточнила, что 27 октября Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее СК задержал Апфельбаум по подозрению в подтасовке документов, благодаря которым «Седьмая студия» Кирилла Серебренникова получила госконтракт на 214 млн рублей.

Как рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, вина Апфельбаум подтверждается показаниями свидетелей и другими доказательствами.

По версии следователей, Апфельбаум, вступив в сговор с Серебренниковым, в 2011-2014 годах ​от имени Минкультуры подписывала соглашения о субсидиях для проекта «Платформа» и поручила разработать техзадание «под конкретного участника» аукциона.

В СК считают, что руководители «Седьмой студии» выводили бюджетные деньги на счета фирм-однодневок и обналичивали, а Апфельбаум согласовывала недостоверную отчетность и закрывала глаза на фиктивные договоры.

Таким образом, Апфельбаум «способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 млн рублей».

Напомним, что на прошлой неделе суд продлил домашний арест худруку «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову, а также меру пресечения директору «Седьмой студии» Юрию Итину, бухгалтеру студии Нине Масляевой и бывшему директору театра Алексею Малобродскому до 19 января 2018 года.