Возбуждено уголовное дело после падения российского вертолета в Норвегии

Возбуждено уголовное дело по факту падения российского вертолета Ми-8 близ побережья Шпицергена в Норвегии. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на Следственный комитет России.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного судна.

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По данным центра аварийных служб Северной Норвегии, сообщение о том, что Ми-8, летевший из Баренцбурга в Пирамиду, в расчетное время не прибыл, пришло в аэропорт Свальбард от сотрудников российской вертолетной базы в 15:35. Через десять минут было достоверно установлено, что вертолет рухнул в море. По сообщениям спасателей, на воде наблюдаются пятна, похожие на разлив авиатоплива.

В район бедствия (2–3 км от Баренцбурга) немедленно вылетели два вертолета спасателей. Кроме того, там находится судно «Polarsyssel», принадлежащее губернатору Шпицбергена. Как сообщил на брифинге офицер спасательной службы Борд Мортенсен, из столицы норвежской части архипелага, города Лонгйир, было отправлено спасательное судно с сотрудниками Красного Креста на борту. Спасательный центр Северной Норвегии в свою очередь рапортовал, что в месте крушения уже работают спасательные суда.

Поиски осложняет плохая видимость: несмотря на относительное безветрие, дело затрудняет сильный снегопад. Возможно, плохая видимость и стала причиной крушения.

Журналисты местной газеты «Свальбардпостен» со ссылкой на свои источники сообщили, что за 30 минут до предполагаемого времени крушения экипаж летевшего в Лонгйир самолета наблюдал у побережья яркую вспышку.

На борту разбившегося судна были сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев и Максим Каулио. Экипаж состоял из командира Евгения Баранова, второго пилота Владимира Фролова, бортмеханика Алексея Поуляускаса, техника Марата Михтарова и инженера Алексея Королева. Список находившихся на потерпевшем крушение борту назвало Минэнерго России.

Сотрудники норвежского Минздрава и медицины катастроф организовали штаб в университетской больнице Северной Норвегии, в городе Тромсё. Сотрудники больницы Лонгйира подняты по тревоге и готовы принять пострадавших, если кто-то из них будет найден живым.

Губернатор Шпицбергена объявил об открытии горячей линии для родных и близких пропавших пассажиров и членов экипажа. По номеру +47 815 02 800 можно получить всю последнюю информацию. Линия работает на русском языке.

Вертолет тверской компании «КонверсАвиа» находился в лизинге у арктического треста «Арктикуголь». Это российская компания, занимающаяся добычей угля на архипелаге, в населенном пункте Пирамида. Угледобыча здесь неприбыльна, но дает гарантии российского присутствия на Шпицбергене. В дополнение к горнодобывающей промышленности компания в последние годы занимается организацией туризма. Баренцбург — столица российской части архипелага. Там проживает около 570 человек.

Аналогичная авария произошла на архипелаге в 2008 году. Тогда российский вертолет Ми-8 потерпел крушение на посадочной площадке под Баренцбургом. Три из девяти человек на борту погибли в результате аварии.