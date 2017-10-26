Организатор митинга 26 марта в Махачкале отсудил у МВД 25 тыс. руб.

Советский районный суд Махачкалы частично удовлетворил иск организатора митинга 26 марта Марата Исмаилова в связи с воспрепятствованием ее проведению и взыскал с Министерства внутренних дел (МВД) 25 тыс. руб. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте»

Исмаилов подал иск о компенсации морального вреда в размере 100 тыс. руб. к МВД, Минфину, администрации Махачкалы и ее финансовому управлению. Судья Гасанкади Джунайдиев постановил взыскать только 25 тыс. руб. с МВД.

«Мотивированное решение будет готово на следующей неделе. По его изучению будет решаться вопрос о его обжаловании в части неудовлетворенных требований», — написал Исмаилов.

В комментариях он добавил, что «если после апелляции все устоит, то можно будет от остальных участников митинга подавать такие иски. Запустим конвеер».

Ранее Исмаилов сообщал, что Верховный суд Дагестана прекратил семь из восьми административных дел, решения по которым были обжалованы.

Напомним, Исмаилов оказался в числе сотни задержанных, на которых составили административные протоколы. «Новая газета» сообщала о том, что некоторые участники митинга 27 марта пришли к отделу полиции по Советскому району, откуда их должны были доставить в суд для рассмотрения дел об административных правонарушениях. Однако полицейские отказались вести их в суд из-за обеда.

26 марта в городах России прошли массовые митинги против коррупции под лозунгом «Он нам не Димон». В Москве и Махачкале власти не согласовали акцию. В Москве были задержаны более тысячи человек.