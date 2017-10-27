В США подготовили новый санкционный список с российскими компаниями

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон передал на рассмотрение в Конгресс список российских компаний, на которые можно распространить санкции. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт.

По словам Науэрт, список является непубличным и будет опубликован позже. Он также не несет законодательной силы, сначала за него должны проголосовать конгрессмены, добавила официальный представитель Госдепа.

.@statedeptspox provides an update on the Countering Russian Influence in Europe and Eurasia Act of 2017. #Russia pic.twitter.com/IwlyoB0QC4 — Department of State (@StateDept) October 26, 2017

Позже газета The New York Times опубликовала этот документ. В список вошли 33 организации оборонно-промышленного комплекса, ФСБ, ГРУ, а также четыре «разведывательные» организации.

Среди оборонно-промышленных организаций газета назвала «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МИГ», «Сухой», «Туполев», «Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей», АО «Вертолеты России», «Уралвагонзавод» и другие.

The New York Times уточнила, что Вашингтон не собирается замораживать активы этих компаний в США, ограничения могут коснуться выдачи кредитов, сделок с недвижимостью, отзыва американских виз у представителей компании.

В документе, опубликованном в газете, говорится, что ограничительные меры будут вводиться с 29 января 2018 года в отношении тех американцев или иностранных лиц, которые совершали «значительные транзакции» с перечисленными компаниями в период со 2 августа 2017 года.

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Ранее Науэрт рассказала, что Госдеп работает над определением списка лиц и организаций из России, «связанных с российской обороной и разведкой, которые могут попасть под новые санкции» США.

По ее словам, Госдепартамент также составляет инструкции для компаний, которые могут оказаться затронутыми санкциями, и ведут переговоры по поводу новых мер с союзниками по НАТО.

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. Документ, в частности, лишает президента США права самостоятельно снимать санкции без одобрения Конгресса.

В октябре, спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что российский парламент обсуждает ответные меры на санкции США.

Максим Прошкин