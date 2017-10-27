США рассекретили часть документов об убийстве Кеннеди

Вашингтон опубликовал в базе Национального управления архивов и документации 2 891 документ по делу об убийстве американского президента Джона Кеннеди в 1963 году в Далласе, штат Техас.

Раскрытие информации осуществляется в рамках Акта «о собрании материалов об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди 1992 года».

В свою очередь, президент США Дональд Трамп попросил ведомства, отвечающие за публикацию документов, не раскрывать некоторые документы из-за возможного ущерба национальной безопасности страны.

Как выяснила газета The Guardian, в рассекреченных документах также есть реакция СССР на убийство Кеннеди, которую перехватили американские разведывательные службы. В Москве в 1963 году восприняли убийство президента как «заговор ультраправых», который направлен на усиление напряженности в отношениях с СССР.

В Москве боялись, что «в отсутствие руководства, какой-нибудь безответственный генерал может запустить ракету в Советский Союз», уточнила газета.

Напомним, в конце октября истекают срок в 25 лет по рассекречиванию архивных документов об убийстве американского президента. Вашингтон уже публиковал часть документов в июле этого года и планирует открыть еще часть в конце апреля 2018 года.

Джон Фицджеральд Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время поездки Даллас, штат Техас. Президента ранили выстрелом из снайперской винтовки. Стрелявшим назвали Ли Харви Освальда, которого убили через два дня после смерти 35-го президента.

Максим Прошкин