В Казахстане отказались от кириллицы

Казахстан переведет свой алфавит с кириллицы на латиницу, для этого правительство должно сформировать специальную комиссию. Указ о переводе языка подписал президент страны Нурсултан Назарбаев.

Согласно документу, переходить на другое написание букв страна будет поэтапно вплоть до 2025 года. График «перехода» языка с кириллицы на латиницу должно также определить правительство.

Ранее Назарбаев заявил, что новое написание букв не приведет к полному отказу от русского языка и кириллицы. Русскоязычные СМИ и говорящие на русском граждане Казахстана смогут пользоваться своим алфавитом.

На данный момент известно, что в новом алфавите будет 32 буквы, сложные звуки обозначаются апострофами. Учебник на латинице для средней школы планируется выпустить уже в 2018 год планируется выпустить уже в 2018 году.

Напомним, что от использования кириллицы уже отказались Туркмения, Азербайджан, Узбекистан и Молдавия.

Максим Прошкин