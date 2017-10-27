Папа римский похвалил российского космонавта во время сеанса прямой связи с МКС
Папа римский Франциск, беседуя с экипажем на Международной космической станции во время сеанса видеосвязи, похвалил российского космонавта, передает ANSA.
This is Houston: Habemus no problem. We have a pope! #NASA #ISS #Vatican pic.twitter.com/UfonyA1tvR— Carol Glatz (@CarolGlatz) October 26, 2017
Российский космонавт Александр Мисуркин рассказал, что в свободное время слушает аудиокниги и что книга Антуана де Сент-Экзюпери — «лучший пример любви». Он объяснил это тем, что «маленький мальчик был готов отдать свою жизнь для того, чтобы вернуться, защитить и оберегать свой единственный цветок, свое единственное близкое создание».
«Это — любовь в моем понимании», — отметил космонавт. «Мне нравится этот ответ. Ясно, что вы поняли то, что Сент-Экзюпери так поэтично объяснил и что у вас, русских, есть в крови, в гуманитарной и религиозной традиции», — сказал понтифик.
Папа Франциск добавил, что космонавты «представляют собой всю семью человечества в великом проекте на Международной космической станции». В завершении беседы он поблагодарил членов МКС за беседу.
Это вторая подобная встреча между Ватиканом и МКС. В 2011 году с космонавтами общался папа Бенедикт XVI.