Поиски разбившегося у побережья Норвегии вертолета продолжались всю ночь

Поиски российского вертолета Ми-8, разбившегося у побережья Шпицбергена в Норвегии, продолжались всю ночь. На месте работают подводный аппарат и самолет-разведчик, также поиски ведутся и на берегу.

Спасатели обнаружили возможное место крушения вертолета. Сонар одного из судов показывает наличие на дне крупного объекта. По сообщениям спасателей, на воде наблюдаются пятна, похожие на разлив авиатоплива.

Погода в зоне поиска сегодня лучше, однако, на завтра ожидается шторм и резкое похолодание.

Напомним, о крушении вертолета стало известно накануне. Судно тверской компании «КонверсАвиа» находилось в лизинге у арктического треста «Арктикуголь». Вертолет летел из Баренцбурга в Пирамиду, в расчетное время не прибыл на место. Следственный комитет России возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного судна.

На борту были сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев и Максим Каулио. Экипаж состоял из командира Евгения Баранова, второго пилота Владимира Фролова, бортмеханика Алексея Поуляускаса, техника Марата Михтарова и инженера Алексея Королева.