Замглавы МВД России Махонов подал в отставку

Замглавы МВД России Александр Махонов подал в отставку в соответствии с принципом персональной ответственности за поступки подчиненных, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Это еще раз подчеркивает, что МВД России неукоснительно придерживается принципа персональной ответственности руководителей за проступки, совершенные их подчиненными», — заявили в ведомстве.

На прошлой неделе «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что у Следственного комитета и ФСБ к Махонову появились «определенные вопросы» после ареста начальника ​научно-производственного объединения «Специальная техника и связь» МВД России Андрея Нечаева. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

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По данным издания, Нечаев был принят на работу по протекции Махонова. Сам бывший замглавы МВД с 2012 по 2015 год возглавлял департамент информационных технологий связи и защиты информации МВД и курировал НПО «Спецтехника и связь».

Напомним, Андрея Нечаева задержали на открытии на ВДНХ ХХI Международной выставки «Интерполитех-2017». В течение полугода ФСБ проверяла деятельность предприятия. По данным «Коммерсанта», злоупотребления связаны с информационной системой деятельности МВД, ведомственным программно-аппаратным комплексом.