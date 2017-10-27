«Левада-Центр»: 9% россиян проголосовали бы за Ксению Собчак

Большинство россиян (90%) не стали бы голосовать за Ксению Собчак, передает газета «Ведомости» со ссылкой на октябрьский опрос «Левада-Центра».

При этом 9% опрошенных готовы отдать за телеведущую свой голос. Это те, кто «слышал о выдвижении Собчак и мог бы проголосовать» (4%), а также «не слышал, но мог бы проголосовать» (5%).

За Собчак готовы проголосовать 11% от тех, кто еще не решился, идти ли на выборы, от тех, кто не собирался голосовать, 13%, от тех, кто не определился с кандидатом, 9%.

Электоральный рейтинг Собчак пока составляет менее 1%. А электоральный рейтинг политика Алексея Навального вырос до 1,8%.

Ксения Собчак во вторник, 24 октября, представила команду, которая будет работать над ее избирательной кампанией. Предвыборный штаб возглавил политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко, за интернет-продвижение отвечает политтехнолог Виталий Шкляров. Кампанию будет организовывать политтехнолог Алексей Ситников.

На прошлой неделе телеведущая Ксения Собчак объявила об участии в президентских выборах в 2018 году. Она заявила, что позиционирует себя как кандидат «против всех».