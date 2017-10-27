Путин запустил четыре баллистические ракеты на учениях
Президент России Владимир Путин запустил четыре ракеты на учениях Минобороны, передает ТАСС.
«В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН (Ракетные войска стратегического назначения — ред.), атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Минобороны ранее отчиталось об успешных учениях.
Межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь» была запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области, она поразила учебную цель на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Еще две ракеты запустили с борта атомной подводной лодки Тихоокеанского флота из акватории Охотского моря. Четвертая ракета запущена из акватории Баренцева моря атомной подводной лодкой Северного флота.