Путин запустил четыре баллистические ракеты на учениях

Президент России Владимир Путин запустил четыре ракеты на учениях Минобороны, передает ТАСС.

«В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН (Ракетные войска стратегического назначения — ред.), атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Минобороны ранее отчиталось об успешных учениях.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь» была запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области, она поразила учебную цель на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Еще две ракеты запустили с борта атомной подводной лодки Тихоокеанского флота из акватории Охотского моря. Четвертая ракета запущена из акватории Баренцева моря атомной подводной лодкой Северного флота.