Новая газета

Следствие попросило отправить Софью Апфельбаум под домашний арест

Общество

Следствие ходатайствует о домашнем аресте для директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум, передает ТАСС.

В пятницу, 27 октября Басманный суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения. 

Софью Апфельбаум обвиняют в мошенничестве. 

По версии следователей, Апфельбаум в 2011-2014 годах ​от имени Минкультуры подписывала соглашения о субсидиях для проекта «Платформа» и поручила разработать техзадание «под конкретного участника» аукциона. 

В СК считают, что руководители «Седьмой студии» выводили бюджетные деньги на счета фирм-однодневок и обналичивали, а Апфельбаум согласовывала недостоверную отчетность и закрывала глаза на фиктивные договоры.

Таким образом, по данным СК, Апфельбаум «способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 млн рублей». 

Напомним, что на прошлой неделе суд продлил домашний арест худруку «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову, а также меру пресечения директору «Седьмой студии» Юрию Итину, бухгалтеру студии Нине Масляевой и бывшему директору театра Алексею Малобродскому до 19 января 2018 года.

Теги:
мошенничество, следственный комитет
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