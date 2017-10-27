Спасатели назвали вероятную причину крушения вертолета у побережья Норвегии

К крушению российского вертолета Ми-8 у побережья Шпицбергена могли привести некорректные действия пилотов в сложных метеоусловиях, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в международных службах авиационного поиска и спасения.

«Метеослужбы фиксировали сложную обстановку по маршруту полета Пирамида — Баренцбург, которые требовали от экипажа высоких навыков пилотирования в арктической зоне и соответствующего налета в полярных широтах. Сильные снег и ветер, океаническая поверхность в условиях сумерек могли повлиять на принятие пилотами решений во время полета», — цитирует собеседника агентство.

По данным Интерфакса, пилоты могли столкнуться с соматофавической иллюзией или другим психологическим явлением, что привело к некорректным действиям.

Версия технической неисправности также рассматривается, однако, она менее вероятна.

Поиски разбившегося вертолета Ми-8 проходят до сих пор. Судно упало накануне в море у берегов Норвегии. Спасатели обнаружили возможное место крушения вертолета. Сонар одного из судов показывает наличие на дне крупного объекта.

Ми-8 принадлежал тверской компании «КонверсАвиа» находилось в лизинге у арктического треста «Арктикуголь». На борту были сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фатеев и Максим Каулио. Экипаж состоял из командира Евгения Баранова, второго пилота Владимира Фролова, бортмеханика Алексея Поуляускаса, техника Марата Михтарова и инженера Алексея Королева.