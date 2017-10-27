Кубинские власти назвали «акустическую атаку» на посольство США «стрекотом сверчков или цикад»

Кубинские эксперты, проводившие расследование после заявления США об «акустической атаке» на американских дипломатов, пришли к выводу, что это могло быть «пение сверчков или цикад». Об этом сообщает кубинская газета Granma.

По словам следователей, они сравнили предоставленные американской стороной записи шумов «акустической атаки» с записью стрекота цикады.​ Собеседники издания подчеркнули, что такие насекомые, в частности, обитают в районах, где располагаются резиденции дипломатов.

Ранее американские СМИ сообщили, что в результате «акустической атаки» пострадали 16 сотрудников американского посольства на Кубе. Отмечалось ,что среди пострадавших оказались «американские госслужащие и члены посольского сообщества» в Гаване.

Об «акустических атаках» впервые стало известно в августе. Как утверждают в Госдепартаменте, тогда от атаки пострадали 22 сотрудника американского посольства. Отмечалось, что, по меньшей мере, у двоих сотрудников в итоге возникли серьезные проблемы со здоровьем. Они были вынуждены вернуться в США на лечение.

Напомним, в июле 2015 года Куба и США официально восстановили дипломатические отношения, которые были разорваны с 1961 года.