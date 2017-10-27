Верховный суд Калмыкии утвердил обвинительный приговор сотрудникам ФСИН за пытки заключенных

Сегодня Верховный суд Калмыкии утвердил обвинительный приговор семерым сотрудникам УФСИН за пытки заключенных в ИК-1 Элисты, сообщил «Новой газете» адвокат Андрей Сабинин, который по инициативе правозащитной организации «Зона права» представляет интересы сестры погибшего Дмитрия Батырева.

На три месяца снизили срок наказания для бывшего замначальника колонии Баатра Дорджиева (до 2 лет и 9 месяцев в колонии-поселении), в остальном апелляционные жалобы осужденных оставлены без удовлетворения.

По данным следствия, в сентябре 2012 года работники оперативного отдела и отдела безопасности совместно с замначальника ОСН ФСИН (отдел специального назначения — ред.) по Калмыкии избили осужденных, которые не оказывали никакого сопротивления. Они требовали от потерпевших соблюдать порядок и режим отбывания наказания.

Как следует из материалов дела, в ноябре 2015 года в служебном кабинете трое сотрудников ИК-1 нанесли 60 ударов, в том числе резиновой палкой, находившемуся в наручниках осужденному Дмитрию Батыреву за отказ представиться.

В СК по Калмыкии позднее рассказали, что присутсвовавший в начале досмотра заместитель начальника колонии Баатр Дорджиев «дал незаконное указание о поднятии установленной в комнате для досмотра осужденных видеокамеры вверх к потолку». Врач медико-санитарной части видел, что Батырева избивали, и он неоднократно падал, ударяясь головой об стену и теряя сознание. Тем не менее, медработник не помог потерпевшему.

После гибели Батырева замначальника колонии Баатр Дорджиев собрал причастных к преступлению сотрудников в своем кабинете. Руководитель выработал версию о якобы агрессивном поведении осужденного и его нападении на работников ИК-1 с лезвием. Дорджиев дал указание подчиненным нанести себе телесные повреждения и порезать форменное обмундирование, чтобы подтвердить эту версию.

Работников ведомства обвинили в превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий и халатности. Помимо этого, трем сотрудникам предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть осужденного.

В июле 2017 года Элистинский городской суд приговорил дежурного помощника начальника колонии Казбека Исраилова и оперуполномоченного Церена Насунова к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а сотрудников отдела безопасности учреждения Илью Бадму-Убушаева и Александра Шуваева — к 1,5 годам (общего режима) и 7 годам (строгого режима).

Бывший замглавы отдела специального назначения республиканского УФСИН Евгений Молозаев получил 1 год лишения свободы в колонии общего режима, а врач медико-санитарной части № 30 Константин Убушаев и бывший замначальника ИК-1 Баатр Дорджиев — по 3 года лишения свободы в колонии-поселении.