Следователь, отправивший в СИЗО мать только что родившегося младенца, обратился в суд с просьбой выпустить ее под домашний арест

В Тверской районный суд поступило ходатайство следователя Главного следственного управления МВД полковника Олега Сильченко об изменении меры пресечения с СИЗО на домашний арест Екатерине Краснихиной. И это при том, что еще в понедельник суд рассмотрел ходатайство этого самого следователя и отправил Краснихину в СИЗО №6 г. Москвы несмотря на то, что 15 сентября Екатерина родила ребёнка, и мальчик которому было всего 38 дней от роду остался без матери.

По нашим данным, в день публикации «Новой газеты» «Артем Чайка должен подсудимому 4,6 млрд руб? Фамилия сына генпрокурора названа в Тверском суде» в администрацию президента России обратилась уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Письмо омбудсмена было оперативно переправлено в Генпрокуратуру, а уже оттуда Олегу Сильченко «порекомендовали» пересмотреть меру пресечения для Краснихиной с учетом интересов младенца.

В Тверском райсуде «Новой газете» подтвердили получение ходатайства Сильченко. Рассмотрение назначено на сегодня, на 14:00.