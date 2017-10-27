Адвокат заявила об исчезновении Малобродского из «Матросской Тишины»

Адвокат бывшего гендиректора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского, арестованного по делу «Седьмой студии», Ксения Карпинская заявила о его исчезновении из СИЗО «Матросская Тишина». Об этом Карпинская рассказала РБК.

В свою очередь, журналистка Ксения Ларина сообщила, что администрации следственного изолятора вернула адресованное Малобродскому сообщение, пояснив, что «письмо 1427048 не может быть вручено, так как адресат убыл в другое учреждение».

17 октября Басманный суд Москвы продлил арест бывшему директору театра «Гоголь-центр» Алексею Малобродскому, а также меру пресечения другим фигурантам дела «Седьмой студии», в том числе худруку «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову, бывшему директору «Седьмой студии» Юрию Итину и экс-бухгалтеру студии Нине Масляевой и до 19 января 2018 года.

Алексея Малобродского, как и Серебренникова, Масляеву и Итина обвиняют в хищении бюджетных средств.

Отметим, что в поддержку Алексея Малобродского и Кирилла Серебренникова высказывались многие деятели культуры, среди которых: актриса Чулпан Хаматова, режиссеры Александр Сокуров, Гарри Бардин и Павел Лунгин, журналист и телеведущий Владимир Познер, писатели Людмила Улицкая, Людмила Петрушевская и Виктор Ерофеев, худрук театра «Студия театрального искусства» Сергей Женовач и другие.