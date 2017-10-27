ЦБ вновь понизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пункта — до 8,25% годовых. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ. Это уже пятое понижение ключевой ставки за год.

«Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза», — говорится в сообщении.

Регулятор уточняет, что решение снизить ключевую ставку обусловлено уровнем инфляции вблизи 4%. В сообщении отмечается, что, по оценкам на 23 октября, она составила 2,7%. По прогнозам, к концу 2017 года инфляция будет на уровне 3%.

Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Заседание совета директоров Центробанка, на котором будет рассмотрено последующее снижение ключевой ставки, состоится 15 декабря.

Отметим, что это уже пятое понижение ключевой ставки с начала года. В сентябре и апреле он уменьшал ее на 0,5 процентных пункта до 8,25%, в марте ставка снизилась на 0,25 процентных пункта до 9,75%, в апреле — 0,5 процентных пункта, а в июне опустил ее на 0,25 до 9%.