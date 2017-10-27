Суд отправил под домашний арест директора РАМТ по делу «Седьмой студии»

Директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум, которая накануне стала фигурантом дела «Седьмой студии», отправили под домашний арест до 26 декабря по обвинению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Софья Апфельбаум в суде. Фото: Влад Докшин/ "Новая газета"

Апфельбаум подозревают в том, что она способствовала получению «Седьмой студией» Кирилла Серебренникова госконтракта на 214 млн рублей.

В суде следователь упоминает, что Апфельбаум встречалась с экс-директором театра Алексеем Малобродским и обсуждала с ним обналичивание средств «Седьмой студии». Сама Апфельбаум говорит, что ничего не знала о хищениях, а только старалась выполнять служебные обязанности.

Защита директора РАМТ просила выпустить ее под залог в 1 млн рублей, или хотя бы дать ей возможность прогулки до работы на один час.

«Театр должен работать. Я директор театра», — объяснила Апфельбаум.

Однако суд не принял доводы защиты и отказал ей в прогулках. Директору РАМТ также запретили пользоваться интернетом и поддерживать переписку с кем-либо без разрешения следователя.

Напомним, Софью Апфельбаум задержали накануне, 26 октября, после допроса в Следственном комитете по делу «Седьмой студии».

По версии следователей, Апфельбаум, вступив в сговор, в 2011-2014 годах ​от имени Минкультуры подписывала соглашения о субсидиях для проекта «Платформа» и поручила разработать техзадание «под конкретного участника» аукциона. В СК считают, что руководители «Седьмой студии» выводили бюджетные деньги на счета фирм-однодневок и обналичивали, а Апфельбаум согласовывала недостоверную отчетность и закрывала глаза на фиктивные договоры.

СК утверждает, что таким образом, Апфельбаум «способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 млн рублей».

На прошлой неделе суд продлил домашний арест худруку «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову, а также меру пресечения другим фигурантам дела: директору «Седьмой студии» Юрию Итину, бухгалтеру студии Нине Масляевой и бывшему директору театра Алексею Малобродскому до 19 января 2018 года.