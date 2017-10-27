Суд в Париже конфисковал имущество у сына президента Экваториальной Гвинеи

Суд в Париже признал виновным старшего сына президента Экваториальной Гвинеи Теодорена Обианга по делу о «приобретении имущества незаконным путем».

Обианга признали виновным в «отмывании средств, полученных в результате злоупотребления общественным имуществом; злоупотребление общественным имуществом; коррупция и присвоение государственных средств».

Его приговорили к трем годам тюрьмы условно, штрафу в 30 миллионов евро (наказание также условное, его обяжут выплатить штраф в случае повторного нарушения — ред.) и к конфискации приобретенного им во Франции «движимого и недвижимого имущества» на сумму более 100 млн евро.

Применение условного штрафа судья Бенедикт де Пертьуи объяснила наличием у обвиняемого «смягчающего обстоятельства»: он мог быть «введен в заблуждение» отсутствием реакции со стороны французских финансовых институтов. «Суд выявил, что в течение многих лет поведение банка Société générale и Банка Франции могло позволить Теодорену Обианге думать, что во Франции существует определенная терпимость к подобного рода практикам», — заявила госпожа председательствующая.

Судья заявила, что с 2005 по 2011 год Société générale de banque de Guinée

équatoriale (SGBGE) — гвинейский филиал французского банка — а также Банк Франции сыграли «определяющую роль» в переводе этих денег на французские счета и в приобретении обвиняемым собственности во Франции.

Сам Обианг в суд не явился, его представляли адвокаты, которые назвали обвинение «политическим» и пообещали «использовать все возможные средства для обжалования приговора».

48-летний Теодорен Обианг — не только сын президента, но и вице-президент Экваториальной Гвинеи, которую ООН внесла в свой список «наименее развитых стран». Тем не менее, в Париже, как сообщали французские СМИ, вице-президент Экваториальной Гвинеи жил, приобрел особняк в 16-м округе, на авеню Фош, стоимостью более 100 миллионов евро, ездил на роскошных автомобилях, проводил шикарные закрытые вечеринки.