Россия решила подготовить ответные меры на запрет Twitter рекламы аккаунтов RT и Sputnik

Россия примет ответные меры на решение компании Twitter снять всю рекламу с аккаунтов телеканала Russia Today и информагентства Sputnik. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, сообщает ТАСС.

«Мы будем принимать меры, а не говорить о конкретных мерах. Мы всегда в обязательном порядке будем принимать ответные меры на попытки дискриминации российских компаний», — сказал Волин.

Детали предполагаемых ответных мер пока не разглашаются.

Ранее Twitter запретил рекламу аккаунтов, которыми владеют российские канал Russia Today и агентство Sputnik. Решение, в частности, основано на заключении разведывательных служб США о том, что Russia Today и Sputnik пытались влиять на исход голосования в выборах 2016 года.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян выразила сожаление в связи с решением американской компании и обещала показать «всю нежных российских ответных мер».

Напомним, что компания передала комитету сената США по разведке список из более чем 200 аккаунтов, которые якобы связаны с «российским вмешательством» в выборы президента США. Компания объявила о блокировке этих аккаунтов.

В октябре представители Twitter, Google и Facebook дали показания Конгрессу США в рамках расследования возможного вмешательства России в президентскую кампанию 2016 года, в результате которой президентом страны стал республиканец Дональд Трамп.