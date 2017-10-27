Россия расширила продуктовое эмбарго

Россия запретила ввоз живых свиней и субпродуктов крупного рогатого скота из Евросоюза, США, Канады и других стран. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Запрет будет действовать до конца декабря 2018 года. Ограничение распространяется на страны Евросоюза, США, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

В августе 2014 года в ответ на санкции президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий ввоз в Россию продуктов из стран, которые ввели санкции против России. С августа 2015 года в санкционный список добавились Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, а с прошлого года — Украина.

Полный запрет был введен на поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока, фруктов и овощей. В дальнейшем эмбарго спровоцировало рост цен на продукты.