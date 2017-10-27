Судья: Россия не выйдет из ЕСПЧ

Сценарий заморозки участия России в деятельности Страсбургского суда нереалистичен на 100 процентов. Об этом заявил судья Европейского суда по правам человека от России Дмитрий Дедов, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что Россия не выйдет из ЕСПЧ. Это интересный сценарий, который, я думаю, нереалистичен на 100 процентов», — сказал Дедов.

При этом он отметил, что в случае выхода из ЕСПЧ «все поданные жалобы все равно должны быть рассмотрены и решение должно быть принято».

23 октября зампред думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия может заморозить членство в ЕСПЧ и сократить взносы в эту организацию. Однако, по его словам, пока рано говорить о сроках принятия такого решения.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предупредила, что Россия не будет признавать легитимными решения ЕСПЧ, если в следующем году Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не вернет полномочия российской делегации.

Напомним, что с 2016 года Россия не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму.