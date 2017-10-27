Суд продлил домашний арест математику Дмитрию Богатову

Пресненский суд Москвы продлил домашний арест до 31 января 2018 года математика Дмитрия Богатова, передает ТАСС.

«Суд постановил в отношении Богатова продлить меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, то есть до 31 января 2018 года, с ограничением ранее наложенных запретов», — огласил решение судья.

Суд удовлетворил ходатайство Богатова о посещении врачей.

Напомним, Дмитрия Богатова обвиняют по статьям о призывах к терроризму и подготовке массовых мероприятий. По версии следствия, он призывал людей выйти 2 апреля 2017 года на Красную площадь, используя аккаунт на форуме SysAdmins.ru «Айрат Баширов».

Сам Богатов свою вину не признает. Его защита поясняла суду, что записи в соцсети делались с 104 IP-адресов, адрес Богатова был одним из них.