В квартире жителя Балашихи нашли подпольную лабораторию по производству взрывчатки

В Балашихе в квартире мужчины, которого госпитализировали после взрыва петарды в Измайлово, обнаружили подпольную лабораторию по производству взрывчатки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, вечером 25 октября медики госпитализировали 31-летнего жителя Балашихи после взрыва самодельной петарды, которым ему повредило глаз и оторвало палец. В реанимации раненого подключили к аппарату искусственного дыхания.

При себе у него был рюкзак с «двумя неустановленными деталями взрывного устройства». Агентство пишет, что в рюкзаке был шприц с сыпучими веществами, которые оказались потенциальными компонентами взрывчатки.

Приехавшие домой к мужчине полицейские обнаружили в квартире двух его 26-летних знакомых.

По данным РИА Новости, во время обыска в квартире пострадавшего полиция совместно с коллегами из УФСБ обнаружила на балконе емкость с самодельным взрывчатым веществом, которое, по мнению взрывотехников, не может быть вывезено на полигон для утилизации безопасным для окружающих способом.

«В этой связи решается вопрос об обезвреживании данного вещества на месте», — сказал собеседник агенства.

В администрации округа заявили, что опасностей для жителей нет.