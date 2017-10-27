Парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании
Парламент Каталонии проголосовал за начало «конституционного процесса» отделения от Испании, передает Reuters.
The moment the Catalan parliament votes to declare independence from Spain https://t.co/SsFrYwEEtk pic.twitter.com/MFAr93UDau— BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 27, 2017
Голосование проходило тайно. В знак протеста парламент покинули представители Социалистической, Народной и Гражданской партий. И в голосовании участвовали только те партии, которые поддержали референдум о независимости 1 октября.
Независимость от Испании поддержали 72 депутата, 10 парламентариев высказались «против», еще два — не голосовали.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал население страны к спокойствию и пообещал «восстановить порядок» в Каталонии. В ближайшее время Совет министров Ипании соберется на экстренное заседание.
Сразу после голосования в парламенте Каталонии курс евро к доллару упал до 1,159 — минимума с 20 июля.
Накануне председатель Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон отказался объявлять досрочные выборы в парламент региона. По его словам, власти Каталонии искали возможности «честно и законно избежать» применения 155-й статьи.
Ранее Мадрид заявил о планах запустить статью 155 Конституции Испании, которая позволяет отменить самоуправление региона.
Напомним, 1 октября жители Каталонии проголосовали за независимость региона. За отделение выступили более 90% каталонцев. 10 октября Пучдемон подписал декларацию независимости региона, однако сразу приостановил ее действие для переговоров с испанскими властями.