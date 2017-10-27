Ректора Московского политехнического университета уволили за плагиат в докторской диссертации

Глава Минобрнауки Ольга Васильева подписала приказ об увольнении ректора Московского политехнического университета Андрея Николаенко, которого подозревали в плагиате докторской диссертации. Об этом в пятницу заявил ТАСС глава департамента информационной политики ведомства Андрей Емельянов.

«25 октября глава Минобрнауки подписала приказ о 9-дневном отпуске с последующим увольнением ректора Московского политехнического университета», – сказал Емельянов.

В своем заявлении об отставке Николаенко написал, что в его адрес неоднократно направлялись обвинения на тему плагиата в докторской диссертации. По его словам, участие в этой информационной войне негативно сказывается на имидже университета, его учредителе и коллегах.

Ранее «Диссернет» сообщал, что в его научной работе на тему «Формирование системы управленческого учета и анализа бизнес-процессов в период перехода на МСФО» есть масштабные заимствования из учебника Виталия Елиферова и Владимира Репина, а также статьи Сергея и Валерия Ковалевых.

Диссертацию Николаенко в прошлом году рассматривали в совете при СПбГУ и совете Ростовского государственного экономического университета и решили оставить ученую степень доктора наук.