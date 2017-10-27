Новая газета

Сенат Испании разрешил правительству ограничить самоуправление Каталонии

Политика

Сенат Испании одобрил применение 155 статьи Конституции, что позволяет ограничить самоуправление Каталонии. Об этом сообщает  испанское издание El Pais.

Во время голосования в парламенте позицию Мадрида поддержало абсолютное большинство сенаторов. «За» проголосовали 214 сенаторов, «против» – 47, один воздержался.

Сразу после принятия декларации независимости Каталонии премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал восстановить законность в регионе.

Ранее Мадрид предупреждал власти Каталонии, что в случае проведения голосования в парламенте будет применена статья 155.

Напомним, что за час до решения Сената парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. Голосование проходило тайно, голоса «за» отдали 70 депутатов из 135, 10 — проголосовали «против», еще 2 воздержались.

Дополняется

Теги:
независимость, испания, каталония
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