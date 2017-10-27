Сенат Испании разрешил правительству ограничить самоуправление Каталонии

Сенат Испании одобрил применение 155 статьи Конституции, что позволяет ограничить самоуправление Каталонии. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Во время голосования в парламенте позицию Мадрида поддержало абсолютное большинство сенаторов. «За» проголосовали 214 сенаторов, «против» – 47, один воздержался.

Сразу после принятия декларации независимости Каталонии премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал восстановить законность в регионе.

Ранее Мадрид предупреждал власти Каталонии, что в случае проведения голосования в парламенте будет применена статья 155.

Напомним, что за час до решения Сената парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. Голосование проходило тайно, голоса «за» отдали 70 депутатов из 135, 10 — проголосовали «против», еще 2 воздержались.

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