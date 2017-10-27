Тверской суд выпустил мать грудного младенца из СИЗО под домашний арест. За нее вступились омбудсмен и замгенпрокурора

Тверской суд Москвы согласился с ходатайством следователя Олега Сильченко отправить под домашний арест Екатерину Красникину — героиню материала «Новой газеты», ставшую фигурантом дела о растрате в ООО «Нерудная компания «Бердяуш», бизнес-интересы в которой имеет сын генпрокурора России Артем Чайка.

Интересно, что еще в понедельник именно по заявлению Сильченко тот же Тверской суд отправил Красникину в СИЗО — несмотря на то, что у нее оставался грудной младенец 30 дней от роду.

На заседании в пятницу, 27 октября, зачитали представление заместителя Генпрокурора Виктора Гриня, который призвал суд руководствоваться принципами гуманизма и смягчить меру пресечения женщине, родившей чуть более месяца назад. Замгенпрокурора ссылался на обращение детского омбудсмена Анны Кузнецовой, которая также просила отправить Красникину под домашний арест, узнав о ситуации из СМИ.

обновление Несмотря на решение суда, после заседания на Екатерину Красникину вновь надели наручники и увели в конвойное помещение.

Екатерина Красникина является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц и в особо крупном размере).

Кроме Красникиной обвинение предъявлено еще двум бывшим генеральным директорам ООО«Нерудная компания «Бердяуш». По версии следствия, в 2012—2014-х годах преступная группа под руководством основателя компании Сергея Вильшенко, в которую входила в том числе и Екатерина Красникина, похитила путем растраты 146 миллионов рублей, переводя деньги по коммерческим договорам о поставке товаров и оказанию услуг со счетов НК «Бердяуш» на счета ООО «СтройКомплект», ООО Русская промышленная компания, ООО «ПТК «Уралснабкомплект».

Следствие не смущает, что Вильшенко де-факто «растратил» свои собственные деньги, поскольку на момент совершения деяния именно он контролировал компанию «Бердяуш».

Красникина в суде рассказала, что оказалась на скамье подсудимых из-за того, что лично занималась оформлением договора между Вильшенко и Артемом Чайкой, по которому Чайка должен был выплатить Вильшенко около 4,6 млрд рублей и не сделал этого вовремя.

Вот, о чем она говорила на судебном заседании, окончившееся тем, что Красникину отправили в СИЗО:

В феврале 2014 года произошла смена собственника ООО «Нерудная компания «Бердяуш», единственным учредителем компании стал Артем Чайка, старший сын генерального прокурора России. Сделке предшествовала аудиторская проверка, которая не выявила каких-либо серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности компании.

Однако через три года, летом 2017-го, топ-менеджеры компании, которая к тому моменту целиком принадлежала Артему Чайке, инициировали уголовное дело в отношении Вильшенко и бывших менеджеров НК «Бердяуш», обнаружив в компании растрату, совершенную еще в 2012—2014-х годах.