Активистов «Артподготовки» арестовали по подозрению в подготовке теракта

Мещанский суд Москвы арестовал участников запрещенного в России движения «Артподготовка» Юрия Корного и Андрея Кептю на два месяца, сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

Адвокат одного из арестованных Ильнур Шарапов рассказал, что мужчин подозревают в подготовке террористического акта (часть 1 статьи 30 УК).

Корного и Кептю, а также еще троих человек, задержали в центре Москвы 12 октября. Сообщалось, что активисты планировали поджечь поддоны с сеном, которые остались на Манежной площади после ярмарки.

Адвокат Игорь Элифханов рассказал, что во время задержания рядом с мужчинами нашли канистры с бензином. По словам адвоката, Корного и Кептю допросили в ФСБ.

Ранее красноярский краевой суд признал экстремистским и запретил движение «Артподготовка» националиста Вячеслава Мальцева. Мещанский суд заочно арестовал Мальцева.

По версии следствия, заявления Мальцева на акции в честь годовщины событий на Болотной площади, прошедшей 6 мая в Москве, имели «преступный умысел, направленный на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в Российской Федерации». Его обвиняют по ч. 1 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к экстремистской деятельности»).

В июне Мальцев покинул Россию. Он утверждал, что его планировали арестовать, но он узнал об этом и успел уехать.

Максим Прошкин