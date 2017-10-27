Венедиктов решил «эвакуировать» Ксению Ларину из-за высказываний Соловьева об «Эхе Москвы»

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал об «эвакуации» из России журналистки Ксении Лариной после высказывания журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Об этом Венедиктов заявил в эфире Дождя.

«Ларина покинет страну минимум на полгода, пока ей не будет гарантирована безопасность, потому что следующий удар в горло может быть после этой передачи от Соловьева (…) Другого способа защитить своих журналистов у меня нет», — заявил Венедиктов.

Главред «Эха Москвы» добавил, что Ларина будет вести программы удаленно.

Венедиктов также сообщил, что попросит Следственный комитет допросить журналистов ВГТРК. По его мнению, в сюжетах телеканала «Россия 24» были элементы подстрекательства к нападению на Татьяну Фельгенгауэр.

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Напомним, что 24 октября произошло нападение на заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Нападавший, которого зовут Борис Гриц, вошел в здание на Арбате, брызнул в лицо охраннику из газового баллончика, а затем проник в редакцию и ударил журналистку ножом в горло. Фельгенгауэр была госпитализирована, ее жизнь вне опасности.

Венедиктов связал нападение с сюжетом на телеканале «Россия 24», который вышел в эфир 11 октября и был посвящен «Эху Москвы». В нем говорилось о «сотрудничестве с западными НКО» перед президентскими выборами 2018 года. Венедктов подчеркнул, что в этом сюжете журналисты «России 24» «соврали 17 раз за семь минут».

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. 24 октября Пресненский суд арестовал Грица до 23 декабря. Обвиняемый частично признал свою вину.

На допросе Гриц заявил, что у него якобы был телепатический контакт с журналисткой с 2012 года. В интернете также обнаружили его онлайн-дневник, в котором он писал о Фельгенгауэр.

В СК заявили, что в качестве основной версии произошедшего рассматривают нестабильную психику Грица.

Напомним, другой журналист — обозревалель «Новой газеты» и «Эха Москвы» Юлия Латынина с семьей тоже находится не в России и работает удаленно. Латынины временно уехали из страны на фоне продолжающегося больше года преследования Юлии Латыниной. На Юлию нападали у редакции «Эха Москвы» в центре города. После этого ее загородный дом и автомобиль были облиты ядовитой жидкостью, в результате чего медицинская помощь потребовалась соседям по даче, в том числе двум несовершеннолетним детям. Затем автомобиль Латыниной был сожжен. Ведется следствие.