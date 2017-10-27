Адвокат Малобродского рассказала о его местонахождении

Бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, арестованного по делу «Седьмой студии», перевели из следственного изолятора «Матросская тишина» центрального подчинения в одноименный СИЗО, находящийся в подчинении Москвы. Об этом «Эху Москвы» рассказала адвокат Малобродского Ксения Карпинская.

Как уточнила адвокат, оба эти следственных изолятора находятся на одной территории. При этом условия содержания в городском СИЗО, куда перевели Малобродского, могут быть хуже, считает она.

По словам адвоката, ей пока неизвестно, с чем связан перевод Малобродского в другой СИЗО.

Ранее в пятницу адвокат бывшего гендиректора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского Ксения Карпинская заявила об исчезновении своего подзащитного из изолятора «Матросская Тишина».

Напомним, 17 октября Басманный суд Москвы продлил арест Малобродскому, а также меру пресечения другим фигурантам дела «Седьмой студии», в том числе худруку «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову, бывшему директору «Седьмой студии» Юрию Итину и экс-бухгалтеру студии Нине Масляевой до 19 января 2018 года. Их подозревают в хищении 68 миллионов рублей бюджетных средств.