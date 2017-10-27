«Роснефть» приостановила работы на одном из участков Черного моря из-за санкций
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) приостановило лицензию «Роснефти» на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья в восточной части акватории Черного моря, сообщает ТАСС.
«По оценкам специалистов, в условиях негативной макроэкономической конъюнктуры и санкционных ограничений на данный момент проект является экономически неэффективным», — объяснили в «Роснефте».
По словам представителей компании, на рынке нефтесервисных услуг отсутствуют буровые суда и буровое оборудование, необходимое для работы. Действие лицензии приостановлено по просьбе «Роснефти» сроком на пять лет.
Отметим, что в планы «Роснефти» начать совместное с итальянской Eni разведочное бурение на Западно-Черноморском участке в конце декабря 2017-го — начале января 2018 года.