Новая газета

«Роснефть» приостановила работы на одном из участков Черного моря из-за санкций

Экономика

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Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) приостановило лицензию «Роснефти» на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья в восточной части акватории Черного моря, сообщает ТАСС.

«По оценкам специалистов, в условиях негативной макроэкономической конъюнктуры и санкционных ограничений на данный момент проект является экономически неэффективным», — объяснили в «Роснефте».

По словам представителей компании, на рынке нефтесервисных услуг отсутствуют буровые суда и буровое оборудование, необходимое для работы. Действие лицензии приостановлено по просьбе «Роснефти» сроком на пять лет.

Отметим, что в планы «Роснефти» начать совместное с итальянской Eni разведочное бурение на Западно-Черноморском участке в конце декабря 2017-го — начале января 2018 года.

Теги:
нефтедобыча, санкции, роснефть
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