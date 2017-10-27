Госдеп США опубликовал санкционный список с российскими компаниями

Госдепартамент США опубликовал список российских компаний, на которые можно распространить санкции, он полностью совпадает с тем перечнем организаций, который опубликовала The New York Times.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон передал данный список на рассмотрение в Конгресс.

В список вошли 33 организации оборонно-промышленного комплекса, ФСБ, ГРУ, а также четыре «разведывательные» организации.

Среди оборонно-промышленных организаций газета назвала «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МИГ», «Сухой», «Туполев», «Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей», АО «Вертолеты России», «Уралвагонзавод» и другие.

Вашингтон не собирается замораживать активы этих компаний в США, ограничения могут коснуться выдачи кредитов, сделок с недвижимостью, отзыва американских виз у представителей компании.

Газета отмечала, что ограничительные меры будут вводиться с 29 января 2018 года в отношении тех американцев или иностранных лиц, которые совершали «значительные транзакции» с перечисленными компаниями в период со 2 августа 2017 года.

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Напомним, в августе президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. Документ, в частности, лишает президента США права самостоятельно снимать санкции без одобрения Конгресса.

Максим Прошкин