Суд отменил приговор жителю Сочи за репост карикатур на Иисуса Христа

Сочинский суд отменил приговор местному жителю Виктору Ночевнову за «оскорбление религиозных чувств верующих», сообщает «Медуза» со ссылкой на адвоката Александра Попкова.

Ночевнова приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей за перепост семи карикатур с изображением Иисуса Христа. На них Христос изображен висящем на турнике, танцующим на стадионе, а также изображенного в виде тяжелоатлета на фоне олимпийских колец.

В качестве свидетеля по делу выступил настоятель Князь-Владимирского храма Сочи Андрей Дубровский. Он расценил, картинки как кощунство и как то, что разжигает межрелигиозную рознь.

Более того, во время следствия он сослался на установленный в 787 году догмат вселенской христианской церкви — иконопочитание.

Максим Прошкин