Новая газета

Суд отменил приговор жителю Сочи за репост карикатур на Иисуса Христа

Общество

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Сочинский суд отменил приговор местному жителю Виктору Ночевнову за «оскорбление религиозных чувств верующих», сообщает «Медуза» со ссылкой на адвоката Александра Попкова.

Ночевнова приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей за перепост семи карикатур с изображением Иисуса Христа. На них Христос изображен висящем на турнике, танцующим на стадионе, а также изображенного в виде тяжелоатлета на фоне олимпийских колец.

В качестве свидетеля по делу выступил настоятель Князь-Владимирского храма Сочи Андрей Дубровский. Он расценил, картинки как кощунство и как то, что разжигает межрелигиозную рознь.

Более того, во время следствия он сослался на установленный в 787 году догмат вселенской христианской церкви — иконопочитание. 

Максим Прошкин

Теги:
вера, приговор, сочи
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