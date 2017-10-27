В Испании распустили парламент Каталонии

Правительство Испании отправило в отставку главу Каталонии Карлеса Пучдемона, глав департаментов региона, а также главу местной полиции Хосеп Луис Траперо, сообщает El Pais.

«Речь идет не о приостановлении самоуправления, а о скорейшем возвращении к нормальной жизни, которая начинается с закона», — цитирует газета премьер-министр Испании Мариано Рахой.

Выборы нового руководства региона назначены на 21 декабря, для скорейшего «восстановления демократии», сказал Рахой.

Таким образом, правительство Испании применило статью 155 Конституции страны, которая позволяет отстранить руководство Каталонии от управления регионом, а также ввести прямое управление из Мадрида.

Напомним, 1 октября жители Каталонии проголосовали за независимость региона. За отделение выступили более 90% каталонцев. 10 октября Пучдемон подписал декларацию независимости региона, однако сразу приостановил ее действие для переговоров с испанскими властями.

Максим Прошкин