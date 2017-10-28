Глава Минобрнауки отказалась лишить Мединского ученой степени

Минобрнауки не стало лишать министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора наук. Официальный приказ об отказе глава министерства Ольга Васильева подписала в ночь на 28 октября.

В Министерстве уже называли ситуацию вокруг диссертации Мединского «шумихой», организованной специально для давления на государственный орган перед принятием окончательного решения.

Ранее экспертный совет ВАК рекомендовал лишить чиновника ученой степени с формулировкой «из-за ненаучности работы». Историки заявили, что работа министра содержит «ложное положение, входящее в непримиримое противоречие с принципами научности, объективности и историзма».

Васильева, комментируя рекомендацию экспертов ВАК о лишении степени Мединского, заявила, что в диссертации «автор представил свое видение истории».

Позже президиум ВАК посчитал несостоятельными претензии к докторской диссертации по истории министра культуры Владимира Мединского и рекомендовал сохранить ему ученую степень.

Максим Прошкин