Новая газета

Глава Минобрнауки отказалась лишить Мединского ученой степени

Общество

Минобрнауки не стало лишать министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора наук. Официальный приказ об отказе глава министерства Ольга Васильева подписала в ночь на 28 октября.

В Министерстве уже называли ситуацию вокруг диссертации Мединского «шумихой», организованной специально для давления на государственный орган перед принятием окончательного решения.

Ранее экспертный совет ВАК рекомендовал лишить чиновника ученой степени с формулировкой «из-за ненаучности работы». Историки заявили, что работа министра содержит «ложное положение, входящее в непримиримое противоречие с принципами научности, объективности и историзма». 

Васильева, комментируя рекомендацию экспертов ВАК о лишении степени Мединского, заявила, что в диссертации «автор представил свое видение истории». 

Позже президиум ВАК посчитал несостоятельными претензии к докторской диссертации по истории министра культуры Владимира Мединского и рекомендовал сохранить ему ученую степень. 

Максим Прошкин

Теги:
минобрнауки, ученые, мединский
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