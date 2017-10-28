СК не смог установить связь между опоздавшей скорой и оппозиционерами

Следователи не смогли установить связь между опозданием скорой к умиравшей пациентке и протестами в поддержку политика Алексея Навального 7 октября, сообщает Интерфакс со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова.

«Я бы не связывал одно с другим. Насколько мне известно, Следственный комитет проводил соответствующую проверку и не выявил такой связи», — сказал Шишлов.

Ранее управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело после смерти женщины, к которой не успела приехать скорая помощь.

В сообщении СК уточнялось, что вызов к медикам поступил из квартиры на Колокольной улице, где стало плохо 55-летней женщине. На место были направлены врачи из Мариинской больницы.

Машина скорой оказалась заблокированной на Невском проспекте, недалеко от места, где были оцеплены участники протестной акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. К пациентке была направлена другая бригада скорой, которая и констатировала смерть женщины.

По информации «Фонтанки», участники акции в поддержку Навального не могли создать затор для проезда кареты «скорой помощи», поскольку находились в указанное время на другом участке Литейного проспекта, севернее Мариинской больницы.

Напомним, в десятках городов России 7 октября прошли акции в поддержу оппозиционера Алексея Навального. В Петербурге митинг начался около 18 часов у Марсова поля. Затем толпа двинулась в сторону Площади Восстания. Когда толпа дошла до пересечения Литейного и Невского проспекта, начались задержания.

Максим Прошкин