США предупредили КНДР о «массированном ответе» в случае нападения

Министр обороны США Джеймс Мэттис предупредил Пхеньян, что любое нападение на страну, или союзников, будет отбито. Слова Мэттис передает агентство Reuters.

«Любое применение ядерного оружия будет сопряжено с массированным военным ответом, который будет одновременно эффективным и подавляющим», — заявил глава американского военного ведомства.

Он также предупредил, что развивающаяся ядерная программа Северной Кореи вместо укрепления безопасности страны, наоборот подрывает ее.

Ранее заместитель постоянного представителя Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен на заседании комитета Генеральной Ассамблеи заявил, что ситуация на Корейском полуострове достигла критической отметки и ядерная война может начаться в любой момент.

Напомним, в сентябре КНДР провела два запуска баллистических ракет. Кроме этого, Северная Корея провела шестые и крупнейшие в истории страны ядерные испытания. Пхеньян заявил, что была протестирована водородная бомба.

Максим Прошкин