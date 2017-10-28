Ходорковский отказался финансировать кампанию Собчак

Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский, проживающий за рубежом, не будет вкладывать собственные средства в избирательную кампанию Ксении Собчак, сказал Ходорковский в видеообращении в фейсбуке.

«Я считаю, это выборы без выбора, поэтому смысла в том, чтобы финансировать такую кампанию, никакого нет», — считает основатель «Открытой России».

По его словам, Собчак играет ту политическую роль, которую ей позволяет играть Кремль, который также определяет «игру» всех остальных политиков в стране. «В тот момент, когда они выходят за очерченные им границы, они оказываются в тюрьме», — добавил Ходорковский.

Ранее Собчак заявила, что готова вкладывать в политическую кампанию собственные средства, а также что будет привлекать деньги бизнесменов, с которыми есть договоренности. Однако журналистка не готова назвать итоговую сумму, которая требуется для ее кампании.

Напомним, Ксения Собчак 24 октября представила команду, которая будет работать над ее избирательной кампанией. Предвыборный штаб возглавил политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко, за интернет-продвижение отвечает политтехнолог Виталий Шкляров. Кампанию будет организовывать политтехнолог Алексей Ситников.

Собчак позиционирует себя как кандидат «против всех».

Максим Прошкин