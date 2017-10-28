Американские СМИ узнали о первых обвинениях по «российскому делу»

Спецпрокурор по делу о возможном вмешательстве России в выборы президента США Роберт Мюллер выдвинул первые обвинения, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники телеканала отказались раскрывать подробности обвинения, однако добавили, что оно может связано с финансовыми преступлениями. Представитель офиса спецпрокурора отказался давать комментарии.

CNN заявляет, что подробности могут появиться уже на следующей неделе, тогда же станет понятно, предъявлены ли обвинения одному человеку или нескольким.

Отметим, что в сентябре юрист Кайл Фрини, занимавшаяся в Минюсте США расследованиями в сфере отмывания денег и банковского мошенничества, вошла в спецгруппу по расследованию о возможных связях членов предвыборного штаба Дональда Трампа и России.

Фрини стала семнадцатым высокопоставленным представителем Минюста США, которого привлекли для расследования «российского дела».

В свою очередь, правящая республиканская партия США добивается отставки Мюллера из-за его тесных контактов с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми.

В Москве все обвинения о вмешательстве в выборы президента США отвергают, пресс-секретарь президента России назвал их «голословными».

Максим Прошкин