Мадрид назначил нового временного главу Каталонии

Правительство Испании на должность главы Каталонии назначило вице-премьера Сорайе Саэнс де Сантамарие вместо отправленного ранее в отставку Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает BBC.

Правительство также поручило министерству внутренних дел Испании управление правоохранительными органами региона. Главу полиции Каталонии Хосепа Луис Траперо также отстранили от дел.

Ранее Мадрид распустил каталонский парламент, воспользовавшись статьей 155 Конституции страны, которая позволяет отстранить руководство Каталонии от управления регионом, а также ввести прямое управление из Мадрида.

Согласно местным законам, если Пучдемон продолжит управлять регионом, то его могут обвинить в узурпации власти, а также может грозить до трех лет тюрьмы. Выборы нового руководства региона назначены на 21 декабря.

Перед тем, как парламент был распущен, он проголосовал за провозглашение независимости от Испании.

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Напомним, 1 октября жители Каталонии проголосовали за независимость региона. За отделение выступили более 90% каталонцев. 10 октября Пучдемон подписал декларацию независимости региона, однако сразу приостановил ее действие для переговоров с испанскими властями.

Максим Прошкин