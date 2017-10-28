Конгресс интеллигенции призвал Кремль защитить права инакомыслящих. Текст обращения

К 30 октября, дню памяти жертв репрессий, Конгресс интеллигенции, в состав которого входят видные правозащитники и общественные деятели, приветствовал открытие Стены скорби в Москве, но обратил внимание на развязанную в публичном пространстве травлю оппозиционных политиков, активистов, историков и журналистов.

«Вместо старых терминов «враг народа», «шпион», «вредитель» введены в оборот новые, мало чем отличающиеся от прежних — «иностранный агент», «нежелательная организация», «пятая колонна». Воссоздается обстановка поиска врагов, подозрительности и вражды. Мы наблюдаем все усиливающуюся травлю оппозиции, которая является по своей сути главным механизмом, осуществляющим обратную связь между обществом и государством», — говорится в обращении.

Правозащитники перечисляют эпизоды травли: убийство Бориса Немцова, нападения на Юлию Латынину и Алексея Навального, кампания очернительства оппозиции на государственных СМИ, дело против Кирилла Серебренникова и историка Юрия Дмитриева.

«Современная Россия движется по тем же рельсам, которые привели страну к катастрофе 37-38-го годов. Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить этот поезд вовремя», — пишут представители Конгресс интеллигенции. Под обращением, которое ниже цитирует «Новая газета», на сайте

Требования правозащитников: способствовать установлению в России сильной оппозиции, соблюдение равных прав для людей с позицией, отличающейся от официальной, закрытие пропагандистских программ на государственном ТВ, прекращение политических дел: против Серебренникова и Дмитриева.